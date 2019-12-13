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Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника

13 декабря 2019, 09:39  •  78 • Политика

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил назначенному врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы.

Указ опубликован в пятницу на официальном сайте правовой информации.

"Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Кобзеву Игорю Ивановичу", - говорится в документе.

В четверг в отставку с поста губернатора Иркутской области подал коммунист Сергей Левченко. Он неоднократно подвергался критике федеральных властей, особенно в части ликвидации последствий масштабных летних паводков, после которых часто стала появляться информация о его отставке.

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