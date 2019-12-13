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Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника
13 декабря 2019, 09:39 • 78 • Политика
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил назначенному врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы.
Указ опубликован в пятницу на официальном сайте правовой информации.
"Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Кобзеву Игорю Ивановичу", - говорится в документе.
В четверг в отставку с поста губернатора Иркутской области подал коммунист Сергей Левченко. Он неоднократно подвергался критике федеральных властей, особенно в части ликвидации последствий масштабных летних паводков, после которых часто стала появляться информация о его отставке.
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