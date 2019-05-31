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Путин присвоил имена аэропортам Внуково, Домодедово и Шереметьево
31 мая 2019, 19:54 • 57 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен более 40 аэропортам страны, в том числе Внуково, Домодедово и Шереметьево. Документ был опубликован в пятницу, 31 мая, на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, московскому аэропорту Внуково присвоено имя авиаконструктора Андрея Туполева, Домодедово будет носить имя ученого Михаила Ломоносова, а Шереметьево — поэта Александра Пушкина. Кроме того, аэропорт в Магадане будет носить имя артиста Владимира Высоцкого, аэропорт Минеральные Воды назвали в честь поэта Михаила Лермонтова, а воздушную гавань в Симферополе назвали в честь художника Ивана Айвазовского.
В начале декабря 2018 года в рамках конкурса «Великие имена России» аэропорты крупных городов страны получили имена выдающихся людей, варианты предлагали и выбирали граждане. Итоги голосований подводила Общественная палата РФ.
16 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что окончательное решение о переименовании аэропортов принималось не президентом.
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