Путин присвоил главе Минюста чин действительного госсоветника юстиции

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении классного чина действительного государственного советника юстиции российскому министру юстиции Константину Чуйченко. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации в воскресенье, 9 августа.

«Присвоить классный чин действительного государственного советника юстиции Российской Федерации министру юстиции Российской Федерации Чуйченко Константину Анатольевичу», — отмечается в указе.

Другим указом Путин присвоил высшие специальные звания ряду сотрудников Следственного комитета и Генпрокуратуры России. Старшему следователю по особо важным делам при председателе СКР Андрею Гаврилову присвоено звание генерала-майора юстиции.

Такое же звание присвоено и старшему следователю по особо важным делам при председателе СКР Сергею Новикову, который в том числе расследовал дело бывшего начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дениса Сугробова и экс-владельца холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко.

Этим же указом президент присвоил классные чины государственных советников юстиции третьего класса работникам органов прокуратуры. Указанные чины получили начальник главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью Генпрокуратуры Сергей Золотарев, заместитель генерального прокурора России Анатолий Разинкин и сотрудник Генпрокуратуры Александр Булаев.

Ранее, 23 июля, Путин присвоил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову звание генерал-майора. По словам Кадырова, президент во время телефонного разговора лично зачитал указ и поздравил его с присвоением звания.

Кроме того, Кадырова перевели из структуры МВД в Росгвардию.