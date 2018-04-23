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Путин присвоил Героев Труда Захарову и Карполю
23 апреля 2018, 18:54 • 88 • В России
Ежегодно накануне Первомая Владимир Путин присуждает пятерым заслуженным гражданам страны им же возрожденное несколько лет назад звание Героя Труда. В этом году высокой награды удостоились и те, кого знает вся Россия, и те, чьи имена до сих пор были известны лишь узкому кругу.
"За особые трудовые заслуги перед государством и народом" Героями Труда в 2018 году стали:
- художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров,
- генеральный директор компании "Туламашзавод" Евгений Дронов,
- главный тренер волейбольного клуба "Уралочка" Николай Карполь,
- проходчик шахты "Талдинская-Западная-2" компании "СУЭК-Кузбасс" Александр Куличенко,
- профессор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Галина Савельева.
По той же уже установившейся традиции звезды героям президент вручит лично 1 мая.
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