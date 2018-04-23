Путин присвоил Героев Труда Захарову и Карполю

Ежегодно накануне Первомая Владимир Путин присуждает пятерым заслуженным гражданам страны им же возрожденное несколько лет назад звание Героя Труда. В этом году высокой награды удостоились и те, кого знает вся Россия, и те, чьи имена до сих пор были известны лишь узкому кругу.

"За особые трудовые заслуги перед государством и народом" Героями Труда в 2018 году стали:

- художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров,

- генеральный директор компании "Туламашзавод" Евгений Дронов,

- главный тренер волейбольного клуба "Уралочка" Николай Карполь,

- проходчик шахты "Талдинская-Западная-2" компании "СУЭК-Кузбасс" Александр Куличенко,

- профессор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Галина Савельева.

По той же уже установившейся традиции звезды героям президент вручит лично 1 мая.