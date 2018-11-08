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Путин присутствовал при битве Лукашенко с Пашиняном

08 ноября 2018, 20:54  •  339 • В России

За все время существования Организации договора о коллективной безопасности самый сильный удар по ней был нанесен изнутри. Случившаяся в этому году «уличная революция» в Армении привела к конфликту внутренних элит в стране и неожиданно отрикошетила по ОДКБ. Никол Пашинян и Ко сочли, что генсек ОДКБ Юрий Хачатуров виновен в разгоне протестов в Армении в 2008 году, и через десять лет возбудили против него уголовное дело.

В июле Хачатурову предъявили обвинения, в августе Ереван инициировал процедуру отзыва, а неделю назад вступило в силу решение о досрочном лишении его полномочий.

Все это происходило при недоумении остальных членов ОДКБ. С 1 ноября обязанности генсека пришлось исполнять представителю России Валерию Семерикову, но вопрос о новом главе организации тем не менее остался открытым. И собравшимся в Астане лидерам необходимо было проблему решить.

Правда, каждый из участников видел выход из ситуации по-своему. Никол Пашинян настаивал, что Армения должна занимать этот пост оставшиеся после Хачатурова полтора года до мая 2020 года. Белоруссия была уверена, что поскольку за Хачатуровым наступала ее очередь, то и генсеком должен стать глава белорусского Совбеза Станислав Зась. А Россия склонялась к тому, что раз такой форм-мажор, то пусть Семериков и работает до конца срока.

Пока участники саммита съезжались к Дворцу Независимости, в Астане пошел снег, поднялась настоящая пурга. Самолету Владимира Путина пришлось сквозь снежную бурю садиться в аэропорту имени Нурсултана Назарбаева, и в этом был определенный символизм.

- Мы подведем итоги председательства Казахстана в 2018 году, будут обсуждены актуальные вопросы обеспечения коллективной безопасности наших стран, киргизская сторона представит приоритетные направления своего председательства в ОДКБ в следующем году, - огласил повестку Назарбаев. - По плану на это заседание отведено полтора часа, но мы, наверное, сможем и быстрее. Не по десять минут на выступление, а по пять — по международным нормам.

- Сможем, - кивнул Александр Лукашенко, который был настроен по-боевому и не собирался сдавать позиций.

Но быстрее не получилось. Час шел за часом, а из дверей зала заседаний никто не появлялся.

В кулуарах тем временем была развернута острополитическая выставка картин. Владимир Путин на одном из полотен был изображен на фоне Петербурга и Александра Невского, Дмитрий Медведев — укрытым пледом в кресле рядом с Пушкиным, а за углом от них Хиллари Клинтон любовалась пейзажем с фламинго. Дональда Трампа в Казахстане либо не успели нарисовать, либо спрятали.

Хиллари Клинтон в компании фламинго.Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В итоге с глазу на глаз лидеры проговорили три часа и за это время успели обсудить борьбу с терроризмом, урегулирование в Сирии, ситуацию в Афганистане, подписали итоговую декларацию и взялись за изучение желающих вступить в ОДКБ на правах наблюдателя.

- Несмотря на желание армянской стороны оставить своего представителя, мы решили, что за оставшееся время он просто не успеет даже объехать все страны, - сказал Назарбаев на итоговой пресс-конференции. - И следующая по алфавиту у нас идет Белоруссия, мы договорились, что в декабре в Санкт-Петербурге встретимся и решим этот вопрос.

То есть Александр Лукашенко все же победил в трехчасовом поединке Никола Пашиняна.

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