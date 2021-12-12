Путин припомнил Украине постсоветский долг: "До сих пор этого не сделала"

Президент России Владимир Путин припомнил Украине постсоветский долг. Он заявил, что Киев так и не расплатился с Москвой: "До сих пор этого не сделали".

Об этом глава государства рассказал в интервью, которое он дал в рамках подготовки документального фильма "Россия. Новейшая история". Президент отметил, что после краха Советского Союза Россия как официальная правопреемница взяла на себя обязательства по выплате всех долгов СССР. Бывшие советские республики были избавлены от необходимости возвращать долги, но они должны были передать Москве все зарубежные активы СССР.

Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала,

- отметил Путин.

Глава государства также добавил, что в 1990-е годы Россия сама была вынуждена набирать иностранные кредиты, поскольку у страны не было денег, чтобы выплачивать зарплаты и пенсии. Без денег в то время сидели даже военнослужащие.