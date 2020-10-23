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Путин припомнил, как его изображали с клыками: "Меня это не колышет"
23 октября 2020, 06:05 • 54 • Политика
Президент России Владимир Путин объяснил, почему его не задевают персональные нападки и критика. Ещё в начале нулевых, во время активной борьбы с террористами на Кавказе, припомнил глава государства, его изображали с клыками. Но, жёстко заметил Путин, его это отношение "не колышет".
Российский лидер Владимир Путин заявил, что его не задевают нападки и критика. По его словам, к такому он привык ещё с первого президентского срока в нулевых. Тогда на Кавказе шла активная борьба с международным терроризмом и на Путина выливалось много грязи.
"Там я чего только не слышал и не видел, как меня только не изображали - и с клыками, и так и сяк, во всяких ракурсах", - припомнил глава государства.
Но, подчеркнул он, его эти все нападки не трогают.
Всё дело в том, подчеркнул глава государства, что на своём посту он есть олицетворение функции, главная цель которой - обеспечение интересов российского народа, граждан и государства.
"Всё остальное я стараюсь не замечать, чтобы это не мешало выполнять эту самую функцию", - заявил Путин в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай".
Кроме того, подчеркнул президент, о каких-то исторических значениях своей роли он не думает, а выполняет свою работу.
"Я не думаю никак о своей роли в истории, пускай об этом думают те люди, для которых это интересно. Я ни одной книжки про себя не прочитал. Я просто работаю изо дня в день, решая текущие задачи и обращая свой взор в будущее с тем, чтобы эти текущие задачи не мешали достижению стратегических целей", - сказал Путин, заметив, что лично исходит из того, что "должен делать сегодня, завтра, в этом году или в трёхлетней перспективе", имея в виду планируемый на три года вперёд бюджет РФ.
Ранее президент предостерёг недругов России, ожидающих постепенного "затухания" страны, фразой "не простудиться бы на ваших похоронах". Об этом он сказал, рассуждая о СССР, США и Великобритании, создавших послевоенный миропорядок. По мнению Путина, Россию попытались списать со счетов.
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