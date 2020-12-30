Путин приостановил индексацию окладов судей на 2021 год

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, приостанавливающий в 2021 году индексацию окладов судей. Документ опубликован 30 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ был внесен на рассмотрение главой государства правительством. Как говорилось в пояснительной записке к законопроекту, в 2021 году индексация должностных окладов судей не запланирована.

Накануне Путин согласился с необходимостью рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров. Он обратил внимание на «элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией».

В октябре глава Минфина России Антон Силуанов выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам, заработная плата в последние годы растет и индексировать пенсию работающим пенсионерам не совсем справедливо.