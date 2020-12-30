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Путин приостановил индексацию окладов судей на 2021 год
30 декабря 2020, 14:10 • 112 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, приостанавливающий в 2021 году индексацию окладов судей. Документ опубликован 30 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ был внесен на рассмотрение главой государства правительством. Как говорилось в пояснительной записке к законопроекту, в 2021 году индексация должностных окладов судей не запланирована.
Накануне Путин согласился с необходимостью рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров. Он обратил внимание на «элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией».
В октябре глава Минфина России Антон Силуанов выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам, заработная плата в последние годы растет и индексировать пенсию работающим пенсионерам не совсем справедливо.
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