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Путин принял участие в саммите глав СНГ: Красная папка президента увеличилась

15 октября 2021, 15:35  •  55 • Политика
Президент России Владимир Путин произнёс приветственную речь в ходе саммита глав государств СНГ. Встреча прошла в виде видеоконференции.
Президент России Владимир Путин принял участие во встрече лидеров стран СНГ. Заседание Совета глав государств СНГ прошло в формате видеоконференции.
Благодарю вас, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Приветствую всех участников встречи! Хочу выразить признательность Александру Лукашенко, белорусским друзьям за организацию,
- заявил Путин в приветственной речи.
Саммит должен был пройти очно в Минске, однако из-за пандемии его пришлось перевести в формат видеоконференции.
"В ходе саммита, проводимого в юбилейный год 30-летия создания СНГ, будут подведены основные итоги многостороннего взаимодействия в рамках Содружества и рассмотрены перспективы его дальнейшего развития", - сообщили в пресс-службе Кремля.
Сообщается, что давно привлекающая внимание журналистов большая красная папка на столе президента к новой встрече стала ещё больше.
Ранее Царьград сообщал, что красная папка, долго лежавшая на столе президента России Владимира Путина, была использована во время доклада главы Минздрава.

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