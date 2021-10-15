Путин принял участие в саммите глав СНГ: Красная папка президента увеличилась

Президент России Владимир Путин произнёс приветственную речь в ходе саммита глав государств СНГ. Встреча прошла в виде видеоконференции.

Президент России Владимир Путин принял участие во встрече лидеров стран СНГ. Заседание Совета глав государств СНГ прошло в формате видеоконференции.

Благодарю вас, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Приветствую всех участников встречи! Хочу выразить признательность Александру Лукашенко, белорусским друзьям за организацию,

- заявил Путин в приветственной речи.

Саммит должен был пройти очно в Минске, однако из-за пандемии его пришлось перевести в формат видеоконференции.

"В ходе саммита, проводимого в юбилейный год 30-летия создания СНГ, будут подведены основные итоги многостороннего взаимодействия в рамках Содружества и рассмотрены перспективы его дальнейшего развития", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Сообщается, что давно привлекающая внимание журналистов большая красная папка на столе президента к новой встрече стала ещё больше.

Ранее Царьград сообщал, что красная папка, долго лежавшая на столе президента России Владимира Путина, была использована во время доклада главы Минздрава.