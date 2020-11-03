Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на ледоколе «Виктор Черномырдин». Мероприятие состоялось во вторник, 3 ноября, в Санкт-Петербурге.

«Россия обладает уникальным ледовым флотом. Это первенство необходимо постоянно подтверждать и наращивать свои позиции», — сказал президент.

«Виктор Черномырдин» — один из самых больших и мощных в мире ледоколов. Предназначен для обеспечения бесперебойной проводки и буксировки судов в Финском заливе, может работать в Арктике и Антарктике.

Выступая на торжественной церемонии, Путин отметил, что Россия переживает непростые времена из-за пандемии коронавируса, но продолжает двигаться вперед, не откладывая планы на потом.

«В России идет работа над новыми сериями дизельных и атомных ледоколов, не имеющих аналогов в мире», — подчеркнул глава государства.

Он также пожелал экипажу ледокола «Виктор Черномырдин» плодотворной работы.

Мероприятие прошло на территории пассажирского порта «Морской фасад» — первого и единственного специализированного пассажирского порта в Северо-Западном федеральном округе РФ.

В декабре прошлого года сообщалось, что ледокол «Виктор Черномырдин» готов к передаче Росморпорту. Он строился на «Адмиралтейских верфях», входящих в Объединенную судостроительную корпорацию. Тогда же отмечалось, что судно технически готово, экипаж сформирован.