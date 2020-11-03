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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

03 ноября 2020, 23:30  •  57 • Политика
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на ледоколе «Виктор Черномырдин». Мероприятие состоялось во вторник, 3 ноября, в Санкт-Петербурге.
«Россия обладает уникальным ледовым флотом. Это первенство необходимо постоянно подтверждать и наращивать свои позиции», — сказал президент.
«Виктор Черномырдин» — один из самых больших и мощных в мире ледоколов. Предназначен для обеспечения бесперебойной проводки и буксировки судов в Финском заливе, может работать в Арктике и Антарктике.
Выступая на торжественной церемонии, Путин отметил, что Россия переживает непростые времена из-за пандемии коронавируса, но продолжает двигаться вперед, не откладывая планы на потом.
«В России идет работа над новыми сериями дизельных и атомных ледоколов, не имеющих аналогов в мире», — подчеркнул глава государства.
Он также пожелал экипажу ледокола «Виктор Черномырдин» плодотворной работы.
Мероприятие прошло на территории пассажирского порта «Морской фасад» — первого и единственного специализированного пассажирского порта в Северо-Западном федеральном округе РФ.
В декабре прошлого года сообщалось, что ледокол «Виктор Черномырдин» готов к передаче Росморпорту. Он строился на «Адмиралтейских верфях», входящих в Объединенную судостроительную корпорацию. Тогда же отмечалось, что судно технически готово, экипаж сформирован.

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