Путин принял участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка» с портретами отца и мамы

Владимир Путин традиционно в День Победы принимает участие в шествии «Бессмертного полка». Но в этом году акция из-за эпидемии коронавируса перешла в онлайн-режим. Портреты своих родных россияне демонстрируют в интернете с помощью специальных сервисов, в окнах и на балконах домов. Путин не остался в стороне, портреты его матери и отца были выставлены в рабочем кабинете президента во время телеобращения к участникам.

- Хочу обратиться сейчас к тем, кто регулярно по зову сердца принимает участие в шествии «Бессмертного полка» с фотографиями и портретами своих близких, своих родственников – участников Великой Отечественной войны, - сказал он. - Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами, в нашем сердце. И так будет всегда, они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем.

Обычно Путин выходил на шествие только с портретом отца Владимира Спиридоновича, прошедшего всю войну, воевавшего в спецподразделении, затем сражавшегося и раненного на «Невском пятачке». Но в этом году рядом с ним появился портрет мамы главы государства - Марии Ивановны, пережившей блокаду Ленинграда, работавшей на заводе и награжденной медалью «За оборону Ленинграда». Таким образом президентский «Бессмертный полк» увеличился.

Путин обратился к участникам шествия «Бессмертный полк».

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