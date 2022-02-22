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Путин принял решение. Украина имени Ленина будет ликвидирована
22 февраля 2022, 04:05 • 394 • Политика
Своим экстренным обращением к гражданам России Владимир Путин буквально ошарашил страну и мир. Мало кто ожидал столь прямого, развёрнутого, глубоко исторически обоснованного вердикта о полном фиаско нынешней украинской государственности, а также недвусмысленных и быстрых решений, принятых по его итогу.
В Киеве и в Вашингтоне – истерика и паника: ультиматум главы России ВСУ сложить оружие прозвучал громко и внятно. Русские патриотические силы воспрянули духом, в Донецке и Луганске – залпы салютов. История вновь творится на наших глазах!
За несколько часов до этого исторического события, глава государства собрал заседание Совета безопасности России, в ходе которого все его члены без исключения (хотя некоторые и запинаясь) высказались за признание Донецкой и Луганской народных республик. Таким образом, как и в 2014-м году перед возвращением Крыма в родную гавань, Владимир Путин заручился единогласной поддержкой непростого решения всех высших представителей власти страны, высказанной ими лично и публично.
Как слепили "Украину"
Свое выступление национальный лидер начал с того, что его обращение адресовано, в том числе "нашим соотечественникам на Украине". А также с констатации факта крайней опасности обострения в Донбассе, спровоцированного киевской верхушкой: "Киев вновь пытается организовать блицкриг в Донбассе".
За этим неожиданно последовал глубокий экскурс в нашу общую историю.
Путин сразу "взял быка за рога", объяснив, как "современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией". Президент внятно озвучил то, о чем русские имперские патриоты,, в том числе и авторы "Первого русского", говорили и писали всегда:
Путин последовательно объяснил, когда и с чьей подачи нынешняя Украина прирастала землями, которые исторически не имеют к ней никакого отношения:
Затем последовала исключительно важная часть выступления, в которой президент России, обратившись к началу создания СССР и объяснив разницу между ленинским и сталинским подходом к национальному строительству новой государственности, сделал вывод, что именно "ленинские идеи, по сути, конфедеративного государственного устройства и лозунг о праве наций на самоопределение" создали "произвольно сформированные административные единицы– союзные республики– огромные, часто не имевшие к ним вообще никакого отношения территории", заложил тем самым бомбу будущего распада страны. "Ленинские принципы госстроительства – гораздо хуже, чем ошибка", – постулировал Путин.
И эта бомба, по его свидетельству, рванула в конце 1980-х из-за "ошибочных" (а мы добавим – и предательских) действий руководства КПСС.
"За скобками" этих важных признаний можно усмотреть мысль о том, что все без исключения постсоветские республики занимают свои территории не вполне лигитимно. И это, наверное, заставило "напрячься" многих из властной элиты "ближнего зарубежья".
Хотите деккомунизации? Получите
Путин отметил, что большевики при создании СССР удовлетворяли любые «хотелки» националистов, чтобы любой ценой удержаться у власти. Например , "Донбасс – это "втиснутые" в Украину территории". А поэтому –
Но этот факт, по словам президента России, не вызвал благодарности к Владимиру Ильичу со стороны украинских властей, которые начали рушить его памятники и проводить "декоммунизацию".
Снос памятника Ленину в Кривом Роге. Фото: imago stock&people / globallookpress
– грозно пообещал Владимир Путин. Тем фактически прямо декларировав, что нынешняя территория Украины – явление временное и оно может быть пересмотрено. Эту важную мысль он подтвердил далее:
Президент подробно, конкретными примерами описал, как нынешняя Украина пришла к полной экономической и социальной деградации. Это при том, что Киев отказался исполнять соглашения о возврате зарубежных активов и "солидарного погашения долгов", о чём была договорённость после распада СССР – РФ погасила все советские долги сама.
"Что случилось, почему все это происходит? Ответ очевиден — потому что приданое, полученное не только от советской эпохи, но еще и от Российской империи, промотали и растащили по карманам", – констатировал он.
– заявил президент России
Путин призвал украинцев признать очевидный факт - "Украину загнали под внешнее управление", а диалог с Россией в Киеве "использовали в качестве предмета торга с Западом"
– напомнил президент России.
— пообещал Владимир Путин.
НАТО на Украине нам не надо
Перейдя к военной опасности для России нынешнего курса Украины при поддержке НАТО, а то и с перспективой вхождения соседней страны в этот блок, президент, в частности, сказал:
Напомнив о недавних претензиях Зеленского на изменение не-ядерного статуса Украины, Путин отметил, что "это не пустая бравада":
Как подчеркнул глава государства, "модернизированная с помощью американцев сеть аэродромов на Украине - Борисполь, Ивано-Франковск, Чугуев и другие - способна обеспечить переброску воинских частей альянса в кратчайшие сроки":
Поэтому вступление Украины в НАТО не сейчас, а чуть позже "ничего не меняет для России".
Уточнив, что в случае размещения на Украине американских ракет "подлётное время до Москвы крылатых ракет "Томагавк" составит 35 минут, баллистических ракет — 7 минут, гиперзвуковых ракет — 4 минуты", Путин твёрдо заявил: "Мы на это никогда не соглашались и никогда не согласимся".
И после этого сформулировал главный вывод из всего сказанного:
Вполне логично, что из этого вывода последовали и решения главы страны: немедленное признание Донецкой и Луганской народных республик, а также оперативное подписание с ними договора о сотрудничестве. Что на деле означает давно ожидаемую дончанами прямую военную поддержку русского Донбасса.
– вбил Путин последний "гвоздь".
Любопытно, что в сообщении РИА Новости слово "требуем" было заменено на "просим". С чего бы это?
Реакция на эту поистине судьбоносную речь Владимира Путина в сетях просто выплескивается через край: орт откровенного восторга до проклятий и криков о близком "конце света".
- написал в своём Телеграм-канале публицист и писатель Егор Холмогоров.
"Так. Всё! Стоянка поезда закончилась. 7 лет ужаса завершены. Поезд истории двинулся с места. Естественно, это только начало. Мы понесли за это время страшные потери. Гибли наши близкие. Безвременье изматывало нервы. Ложь отравляла чувства и мысли. Точка невозврата позади", – вторит ему философ, глава Международного Евразийского Движения Александр Дугин.
"Решение Путина по Донбассу полностью меняет мировой порядок", — резюмирует президент Сербии Александр Вучич.
Что с того?
Что ж, по итогам выступления Владимира Путина мы можем точно сказать: исторический Рубикон перейден. И дело не только в том, что теперь есть твёрдая надежда, которую уже изверились ждать несчастные русские люди Донбасса. А именно: что Россия ныне точно защитит их жизнь, дома и земли от бендеровских укро-полчищ с перекошенными мозгами и вооружённых до зубов западным оружием. Хотя этот факт – безусловно, самый важный.
Но не менее значимо и другое: Россия выйдя из длительного соглашательского и "уступчивого" анабиоза последних лет, выступила с отрытым забралом против объединённого, в край-- охамевшего врага. Не боясь больше его санкций и угроз.
Собственно никакого выбора нам не оставили: или сдать историческую Россию уже бесповоротно, или встать, подпоясавшись как в древности мужеством, исправляя, в том числе, прошлые ошибки и слабости. Путин выбрал второе – и теперь отступать некуда. Давно и не нами сказано: "Если Бог за нас, кто против нас?" Великая история продолжается!
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