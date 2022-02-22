Путин принял решение. Украина имени Ленина будет ликвидирована

Своим экстренным обращением к гражданам России Владимир Путин буквально ошарашил страну и мир. Мало кто ожидал столь прямого, развёрнутого, глубоко исторически обоснованного вердикта о полном фиаско нынешней украинской государственности, а также недвусмысленных и быстрых решений, принятых по его итогу.

В Киеве и в Вашингтоне – истерика и паника: ультиматум главы России ВСУ сложить оружие прозвучал громко и внятно. Русские патриотические силы воспрянули духом, в Донецке и Луганске – залпы салютов. История вновь творится на наших глазах!

За несколько часов до этого исторического события, глава государства собрал заседание Совета безопасности России, в ходе которого все его члены без исключения (хотя некоторые и запинаясь) высказались за признание Донецкой и Луганской народных республик. Таким образом, как и в 2014-м году перед возвращением Крыма в родную гавань, Владимир Путин заручился единогласной поддержкой непростого решения всех высших представителей власти страны, высказанной ими лично и публично.

Как слепили "Украину"

Свое выступление национальный лидер начал с того, что его обращение адресовано, в том числе "нашим соотечественникам на Украине". А также с констатации факта крайней опасности обострения в Донбассе, спровоцированного киевской верхушкой: "Киев вновь пытается организовать блицкриг в Донбассе".

За этим неожиданно последовал глубокий экскурс в нашу общую историю.

Ещё раз подчеркну, что Украина для нас– это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства … Издавна жители юго-западных исторических древнерусских земель называли себя русскими и православными. Так было и до XVII века, когда часть этих территорий воссоединилась с Российским государством, и после.

Путин сразу "взял быка за рога", объяснив, как "современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией". Президент внятно озвучил то, о чем русские имперские патриоты,, в том числе и авторы "Первого русского", говорили и писали всегда:

Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом– за счёт отделения, отторжения от неё части её собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чём не спрашивал.

Путин последовательно объяснил, когда и с чьей подачи нынешняя Украина прирастала землями, которые исторически не имеют к ней никакого отношения:

А в 1954 году Хрущёв зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине. Собственно, так и сформировалась территория советской Украины.

Затем последовала исключительно важная часть выступления, в которой президент России, обратившись к началу создания СССР и объяснив разницу между ленинским и сталинским подходом к национальному строительству новой государственности, сделал вывод, что именно "ленинские идеи, по сути, конфедеративного государственного устройства и лозунг о праве наций на самоопределение" создали "произвольно сформированные административные единицы– союзные республики– огромные, часто не имевшие к ним вообще никакого отношения территории", заложил тем самым бомбу будущего распада страны. "Ленинские принципы госстроительства – гораздо хуже, чем ошибка", – постулировал Путин.

И эта бомба, по его свидетельству, рванула в конце 1980-х из-за "ошибочных" (а мы добавим – и предательских) действий руководства КПСС.

"За скобками" этих важных признаний можно усмотреть мысль о том, что все без исключения постсоветские республики занимают свои территории не вполне лигитимно. И это, наверное, заставило "напрячься" многих из властной элиты "ближнего зарубежья".

Хотите деккомунизации? Получите

Путин отметил, что большевики при создании СССР удовлетворяли любые «хотелки» националистов, чтобы любой ценой удержаться у власти. Например , "Донбасс – это "втиснутые" в Украину территории". А поэтому –

Украину можно назвать "Украиной имени Владимира Ильича Ленина", он её автор и архитектор.

Но этот факт, по словам президента России, не вызвал благодарности к Владимиру Ильичу со стороны украинских властей, которые начали рушить его памятники и проводить "декоммунизацию".

Снос памятника Ленину в Кривом Роге. Фото: imago stock&people / globallookpress

Вы хотите декоммунизации? Ну что ж, нас вполне это устраивает. Мы готовы показать, что значит настоящая декоммунизация,

– грозно пообещал Владимир Путин. Тем фактически прямо декларировав, что нынешняя территория Украины – явление временное и оно может быть пересмотрено. Эту важную мысль он подтвердил далее:

Недавно в Полтаве снесли памятник Суворову. Отказываетесь от своего прошлого? От колониального наследия Российской Империи? Так будьте здесь последовательны.

Президент подробно, конкретными примерами описал, как нынешняя Украина пришла к полной экономической и социальной деградации. Это при том, что Киев отказался исполнять соглашения о возврате зарубежных активов и "солидарного погашения долгов", о чём была договорённость после распада СССР – РФ погасила все советские долги сама.

"Что случилось, почему все это происходит? Ответ очевиден — потому что приданое, полученное не только от советской эпохи, но еще и от Российской империи, промотали и растащили по карманам", – констатировал он.

Важно понимать и то, что Украина никогда не имела своей подлинной собственной государственности. Политические институты перекраивались постоянно в угоду интересам кланов,

– заявил президент России

Путин призвал украинцев признать очевидный факт - "Украину загнали под внешнее управление", а диалог с Россией в Киеве "использовали в качестве предмета торга с Западом"

Приватизация государства привела к тому, что власть, которая называет себя властью патриотов, утратила национальный характер и последовательно ведёт дела полной десуверенизации страны. Продолжается курс на дерусификацию и принудительную ассимиляцию,

– напомнил президент России.

Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии Одессы, преступники не понесли наказания, но мы знаем их поименно, мы сделаем все чтобы их найти и покарать,

— пообещал Владимир Путин.

НАТО на Украине нам не надо

Перейдя к военной опасности для России нынешнего курса Украины при поддержке НАТО, а то и с перспективой вхождения соседней страны в этот блок, президент, в частности, сказал:

Система управления украинскими войсками уже интегрирована с натовскими. Это означает, что командование украинскими вооруженными силами, даже отдельными частями и подразделениями, может напрямую осуществляться из натовских штабов. США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению территории Украины как театра потенциальных военных действий.

Напомнив о недавних претензиях Зеленского на изменение не-ядерного статуса Украины, Путин отметил, что "это не пустая бравада":

Обзавестись тактическим ядерным орудием Украине будет гораздо проще, особенно при технологической поддержке из-за рубежа.

Как подчеркнул глава государства, "модернизированная с помощью американцев сеть аэродромов на Украине - Борисполь, Ивано-Франковск, Чугуев и другие - способна обеспечить переброску воинских частей альянса в кратчайшие сроки":

На Украине развернуты учебно-тренировочные миссии стран НАТО. Это, по сути, уже и есть иностранные военные базы.

Поэтому вступление Украины в НАТО не сейчас, а чуть позже "ничего не меняет для России".

Уточнив, что в случае размещения на Украине американских ракет "подлётное время до Москвы крылатых ракет "Томагавк" составит 35 минут, баллистических ракет — 7 минут, гиперзвуковых ракет — 4 минуты", Путин твёрдо заявил: "Мы на это никогда не соглашались и никогда не согласимся".

И после этого сформулировал главный вывод из всего сказанного:

Хочу четко и прямо сказать: в сложившейся ситуации, когда наши предложения о равноправном диалоге по принципиальным вопросам практически остались без ответа со стороны США и НАТО, когда уровень угроз для нашей страны значительно возрастает, Россия имеет полное право на ответные меры обеспечения своей собственной безопасности. Именно так и будем поступать.

Вполне логично, что из этого вывода последовали и решения главы страны: немедленное признание Донецкой и Луганской народных республик, а также оперативное подписание с ними договора о сотрудничестве. Что на деле означает давно ожидаемую дончанами прямую военную поддержку русского Донбасса.

"А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима",

– вбил Путин последний "гвоздь".

Любопытно, что в сообщении РИА Новости слово "требуем" было заменено на "просим". С чего бы это?

Реакция на эту поистине судьбоносную речь Владимира Путина в сетях просто выплескивается через край: орт откровенного восторга до проклятий и криков о близком "конце света".

Господи, мы дожили до этого дня, но понятно, что после таких слов этого мало. Обосновывающая часть приговора исчерпывающая. К этой великой речи маловато оргвыводов. Но, надеюсь, - оргвыводы будут слышны на полях от Припяти до Мариуполя,

- написал в своём Телеграм-канале публицист и писатель Егор Холмогоров.

"Так. Всё! Стоянка поезда закончилась. 7 лет ужаса завершены. Поезд истории двинулся с места. Естественно, это только начало. Мы понесли за это время страшные потери. Гибли наши близкие. Безвременье изматывало нервы. Ложь отравляла чувства и мысли. Точка невозврата позади", – вторит ему философ, глава Международного Евразийского Движения Александр Дугин.

"Решение Путина по Донбассу полностью меняет мировой порядок", — резюмирует президент Сербии Александр Вучич.

Что с того?

Что ж, по итогам выступления Владимира Путина мы можем точно сказать: исторический Рубикон перейден. И дело не только в том, что теперь есть твёрдая надежда, которую уже изверились ждать несчастные русские люди Донбасса. А именно: что Россия ныне точно защитит их жизнь, дома и земли от бендеровских укро-полчищ с перекошенными мозгами и вооружённых до зубов западным оружием. Хотя этот факт – безусловно, самый важный.

Но не менее значимо и другое: Россия выйдя из длительного соглашательского и "уступчивого" анабиоза последних лет, выступила с отрытым забралом против объединённого, в край-- охамевшего врага. Не боясь больше его санкций и угроз.

Собственно никакого выбора нам не оставили: или сдать историческую Россию уже бесповоротно, или встать, подпоясавшись как в древности мужеством, исправляя, в том числе, прошлые ошибки и слабости. Путин выбрал второе – и теперь отступать некуда. Давно и не нами сказано: "Если Бог за нас, кто против нас?" Великая история продолжается!