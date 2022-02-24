Путин принял решение о специальной военной операции в Донбассе

В Донбассе будет проведена специальная военная операция с целью защиты мирного населения. Об этом в четверг, 24 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин в своем специальном телеобращении.

«Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», — сообщил он.

Глава государства указал на то, что обстоятельства требуют «решительных и незамедлительных действий», и поэтому после обращения республик Донбасса к России за помощью, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, он принял решение «о проведении специальной военной операции».

Российский лидер подчеркнул, что России не оставили выбора, а ее действия связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники».

Глава государства призвал украинских военнослужащих немедленно сложить оружие и идти домой, добавив, что в планы России не входит оккупация украинских территорий.

Путин выразил уверенность, что преданные РФ военнослужащие «профессионально и мужественно» исполнят свой долг, а все уровни власти, специалисты, отвечающие за устойчивость российской экономики и весь бизнес, будут действовать слаженно.

Накануне, 23 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об обращении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении участившейся агрессии украинских силовиков для предотвращения гуманитарной катастрофы и жертв среди мирного населения.

Как подчеркнул представитель российского лидера, соответствующее обращение было сделано на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками, которые были подписаны 21 февраля по итогу признания Путиным независимости ДНР и ЛНР.

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

15 февраля Владимир Путин охарактеризовал обстрелы Вооруженными силами Украины территорий Донбасса как геноцид в отношении населения регионов. 18 февраля аналогичное мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив непотребное отношение Киева к жителям Донбасса, если они «разделяют культуру другой страны», которое можно наблюдать на протяжении семи лет.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.