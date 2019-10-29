Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Капитуляция? Киев начал отводить войска в Донбассе
Без предварительных объявлений. Стороны конфликта в Донбассе начали отвод войск ...
Грозит ли России ещё один брежневский застой?
Захар Прилепин создал движение "За правду"
Главная / Политика

Путин принял приглашение президента Кубы посетить страну

29 октября 2019, 17:39  •  97 • Политика

НОВО-ОГАРЕВО, 29 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну. Во время встречи с российским лидером Диас-Канель передал ему также "очень теплые приветствия от Рауля Кастро".

"Пользуясь возможностью, мы повторяем приглашение посетить нашу страну, когда это будет для вас возможно", - сказал он.

"Спасибо большое за приглашение, обязательно им воспользуюсь. И передайте самые наилучшие пожелания товарищу Кастро", - ответил Путин.

Он также заявил, что Россия всегда с особой симпатией относилась к суверенной политике Кубы и рада дальнейшему укреплению кубинской государственности. 

"Россия всегда с особой симпатией относилась к независимой позиции Кубы, к ее суверенной политике, - сказал Путин. - Мы рады дальнейшему укреплению кубинской государственности".

Президент отметил, что товарооборот двух стран по итогам 2018 года вырос на треть. "Понятно, что в таких условиях, в которых находится Куба, непросто решать экономические и социальные вопросы. Но вам это в целом удается", - добавил он.

Российский лидер также поздравил Диас-Канеля с недавним избранием на пост президента. Он отметил, что контакты на высшем и высоком уровне между двумя странами происходят на постоянной основе, указав, что Москва и Гавана "активно поддерживают друг друга на международной арене".

В новость были внесены изменения (16:23 мск) - добавлены подробности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



97
Источник
Похожие новости
29 октября 2019, 16:24
Пёс есть, а тела нет: В США рассказали о состоянии собаки, раненной при "ликвидации" лидера ИГИЛ
29 октября 2019, 19:39
"Мы в траншеях православной борьбы": Философ Дугин - о невзятых рубежах России на пути к "русской мечте"
29 октября 2019, 19:39
Неужели врут? Синельников-Оришак сравнил два скандальных заявления "Коммерсанта" - о Примакове и контрсанкциях
28 октября 2019, 20:54
В СФ предложили лишать свободы на срок до 15 лет за пропаганду наркотиков в Сети
28 октября 2019, 20:54
Учитывают интересы всех сторон: Путин объяснил Меркель суть сочинских договоренностей РФ и Турции
29 октября 2019, 16:24
Спустя год та же история: В Москве снова голодают работники хлебокомбината
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 октября 2019, 00:09
Украина признала поражение по спору ВТО с Россией. И попросила лишь об одной уступке ...
29 октября 2019, 06:39
Китовая отрыжка принесла бедному тайскому рыбаку около $320 тысяч
29 октября 2019, 06:39
В минутной готовности. На русских страшно нападать
29 октября 2019, 09:54
"Марионетка русских": новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо
29 октября 2019, 03:09
Конструктив и запасные варианты: как прошёл четвёртый раунд переговоров по транзиту р...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 октября 2019, 07:39
Осталось полтора часа: Шойгу в жёсткой форме предупредил США
26 октября 2019, 03:54
«Она получала информацию через постель»
26 октября 2019, 00:39
Враньё на 20 миллиардов: Как и кому Россия на самом деле списывает долги
28 октября 2019, 04:39
Кристин Лагард как грядущая катастрофа Европы
23 октября 2019, 10:54
"Обсуждали не Сирию": Вассерман объяснил, о чём на самом деле говорили 6 часов Путин и Эрдоган
28 октября 2019, 14:24
Зеленский повлиял? Добровольцы в Донбассе сложили оружие
24 октября 2019, 12:39
«Нафтогаз» раскритиковал решение начать отопительный сезон в Киеве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.