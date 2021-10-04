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Путин принял отставку главы Владимирской области Сипягина
04 октября 2021, 19:25 • 130 • Политика
Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 октября, принял отставку губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Депутат Государственной думы от «Единой России» Александр Авдеев назначен исполняющим обязанности главы региона.
«Назначить Авдеева Александра Александровича временно исполняющим обязанности Губернатора Владимирской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Владимирской области», — отмечается в сообщении. Указ главы государства вступает в силу со дня подписания.
29 сентября стало известно, что Сипягин значится в списке получающих мандаты депутатов Госдумы VIII созыва. Об этом свидетельствовали материалы ЦИК России. Экс-губернатор Владимирской области занимал пятую строчку в списке получающих депутатские мандаты.
В тот же день зместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов подтвердил «Известиям» информацию о том, что Сипягин станет депутатом Госдумы. Заявление об отставке в администрацию президента губернатор направил 1 октября. Сипягин перейдет на работу в Государственную думу.
Сипягин занял должность губернатора Владимирской области 26 сентября 2018 года по итогам выборов. Он набрал 57,03% голосов, опередив действовавшего на тот момент губернатора Светлану Орлову. Ее поддержало лишь 37,46% избирателей.
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