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Путин принял отставку главы ЕАО

12 декабря 2019, 22:39  •  79 • Политика
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейского автономного округа (ЕАО) Александра Левинталя по собственному желанию. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Тем же указом Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона Ростислава Гольдштейна. Президент успел провести с ним рабочую встречу.
Гольдштейн проходит обучение на третьем потоке так называемой школы губернаторов. Программа подготовки кадрового резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.
24 февраля 2015 года Левинталь был назначен врио губернатора ЕАО указом президента России. В сентябре 2015 года он победил на выборах и занял должность главы региона.

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