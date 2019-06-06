Путин принял отставку главы Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова. На эту должность был назначен Игорь Бабушкин, сообщили 5 июня в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что Морозов ушел с поста по собственному желанию. Он руководил Астраханской областью с сентября 2018 года.

Соответствующий указ главы государства вступает в силу со дня его подписания.

Бабушкин с сентября 2018 года занимал должность заместителя полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. С 2013 по 2018 он был заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

8 сентября 2019 года, в единый день голосования, в России будут выбирать глав 16 субъектов Федерации: Санкт-Петербурга, республик Алтай, Башкортостан и Калмыкии, Забайкальского и Ставропольского краев, а также Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской и Челябинской областей.