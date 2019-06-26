Путин принял отставку Евкурова

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова после его обращения о досрочном сложении полномочий руководителя республики.

В среду, 26 июня, глава государства встретился в Москве с Евкуровым, который рассказал ему об итогах своей работы за 11 лет и лично попросил об отставке, передает ТАСС.

«Вас попрошу новому руководителю передать всё, что наработано было в позитиве в последнее время, ввести в курс дела и помочь в первые дни начала работы», — сказал Путин.

Президент поблагодарил Евкурова за проделанную работу. Как отметил глава государства, несмотря на то, что в республике остается много проблем, в последнее время Ингушетия демонстрирует позитивную динамику выше среднероссийской в таких сферах, как строительство и промышленное производство.

«Оздоровление финансов имеет место быть — это очевидный факт. В последнее время вы верстали бюджет с профицитом», — отметил Путин.

По его словам, всё это создает благоприятные условия для дальнейшего развития республики.

Позже в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин подписал указ о назначении врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

Евкуров объявил о планах уйти в отставку 24 июня. В соответствии с законом его полномочия истекают в 2023 году. Глава республики объяснил свое решение разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и регионом.

Юнус-Бек Евкуров — офицер, Герой России. Возглавил Ингушетию в тяжелый для региона период, после отставки Мурата Зязикова в октябре 2008 года. При его правлении в республике уровень безработицы с 52% сократился до 26%. Также были значительно усилены экономический, агропромышленный и промышленный секторы региона.