Путин примет решение об ответе на «дипломатический демарш»

- В начале разговора, господин президент, я хотел бы в первую очередь, выразить соболезнования в связи с пожаром в Кемерово, который привёл к большим человеческим жертвам, - сказал на встрече с Владимиром Путиным эмир Катара Бен Хамад Аль Тани.

Как раз в эти минуты из разных стран планеты приходили сообщения о высылке российских дипломатов, но Катар, несмотря на все разногласия с Россией, был в такой день выше европейских, американских и всех прочих коллег.

- Мы встречались почти два года назад, но отношения между нашими странами постоянно развиваются, мы с вами в контакте постоянном, - подтвердил Владимир Путин. - Товарооборот между нашими странами растет, правда в абсолютных величинах он пока не соответствует нашим возможностям, но тенденция очень хорошая.

В это время, пока лидеры двух стран обсуждали двусторонние отношения, ситуацию в Сирии и регионе в целом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков комментировал продолжающие приходить сообщения о странах, присоединившихся к дипломатическому демаршу по «делу Скрипаля».

- Нам предстоит проанализировать ситуацию, которая складывается в связи с озвученными решениями о высылке наших дипломатов рядом стран, основной анализ будет проведён в нашем дипломатическом ведомстве, после этого президенту будут представлены предложения об ответных шагах, - сказал Песков. - Окончательное решение будет приниматься главой российского государства.

России уже приходилось отвечать на недружественные шаги США и Великобритании.

- Разумеется, как и прежде, будем руководствоваться принципом взаимности, - подтвердил Песков. - Важно отметить, что мы весьма сожалеем в связи с этими принятыми решениями, в качестве причины выдвигается так называемые "дело Скрипаля", мы уже заявляли и ещё раз повторяем: Россия не имела и не имеет никакого отношения к этому делу. Здесь дело не в массовости, дело в ошибочности этих решений. Мы убеждены, в их ошибочности. Потому что с нашей точки зрения, ссылка на так называемое дело Скрипаля не имеет под собой ничего.