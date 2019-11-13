Путин прилетел в столицу Бразилии на саммит БРИКС

Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Бразилии, где российский лидер примет участие в XI саммите государств БРИКС, а также проведет двусторонние встречи с главами нескольких государств, сообщает «РИА Новости» в среду, 13 ноября.

Путин выступит 14 ноября на открытой части саммита БРИКС, расскажет о приоритетах председательства России в объединении в 2020 году. Также он проведет двусторонние встречи с лидерами Китая и Индии Си Цзиньпином и Нарендрой Моди и с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. С последним президент планирует обсудить вопросы двусторонней повестки и ситуацию в регионе с учетом событий в Боливии.

Помимо этого, в рамках саммита Путин вместе с другими лидерами стран встретится с председателем нового банка развития.

11-й саммит БРИКС с участием глав Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР стартует 13 ноября в городе Бразилиа. Встречи лидеров государств и правительств БРИКС пройдут во дворце «Итамарати», где располагается бразильский МИД.