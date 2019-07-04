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Путин прилетел в Италию

04 июля 2019, 22:54  •  67 • Политика
Президент России Владимир Путин прилетел в Италию, где проведет переговоры с главой государства Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте. Об этом в четверг, 4 июля, пишет «РИА Новости».
Путин планирует принять участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ и встретиться с папой римским Франциском. Глава государства обсудит с понтификом ситуацию в Сирии и на Украине, а также гуманитарную деятельность в Донбассе.
В ходе визита планируется обсудить взаимодействие России и Евросоюза, а также ситуацию в Сирии, Ливии, на Украине и вокруг иранской ядерной программы. Путин также встретится с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.
Ожидается, что по результатам переговоров в сфере экономики будет подписан пакет документов.
3 июля премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил надежду на то, что Италия сможет оказать теплый прием российскому президенту Владимиру Путину, который посетит страну 4 июля.
«У меня будет возможность отплатить президенту Путину тем же гостеприимством. Меня очень тепло встречали в Москве в октябре прошлого года», — отметил итальянский премьер.
Двусторонние связи обсуждались на сессии бизнес-диалога «Россия–Италия» 6 июня. Итальянские предприниматели отметили, что ожидают рост экспорта в Россию в ближайшие годы.

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