Путин прилетел на переговоры с Меркель в Берлине

Президент РФ и канцлер ФРГ обсудят ситуацию в Сирии и на Украине, санкции США и проект «Северный поток - 2».

Президент России Владимир Путин прибыл на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлин.

Напомним, в ходе встрече лидеры двух стран планируют обсудить ситуацию в Сирии и на Украине. Кроме того, Путин и Меркель обменяются мнениями по поводу санкций США и реализации проекта «Северный поток - 2».

До этого глава Социал-демократической партии ФРГ Андреа Налес рассказала, что ее страна не откажется от договоренностей в энергетической сфере. В частности, в их число входит проект трубопровода «Северный поток - 2».

Перед этим США призывали отказаться ФРГ от проекта. Дональд Трамп заявил по этому поводу, что Россия якобы полностью сохраняет Берлин под своим контролем благодаря поставкам газа.

Напомним, перед визитом в Берлин российский лидер побывал на свадьбе австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль. Президент подарил молодоженам выступление казачьего ансамбля, станцевал с невестой и улетел на переговоры к Меркель.