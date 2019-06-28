Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дайджест СМИ: Трамп шутит с Путиным на G20, Мэй о Скрипалях, сделка Китая и США
Путин подписал закон о защите прав дольщиков с гарантированной компенсацией
Беглов объяснил назначение Капитанова на пост главы одного из комитетов
«Реакции родственников эмоциональные»: патологоанатом о ВИЧ-диссидентах, суевери...
Главная / В России

Путин пригласил Трампа в Москву на 75-летие Победы

28 июня 2019, 18:54  •  71 • В России

Дональд Трамп прилетел в Осаку на саммит G20 за сутки до начала, прихватив с собой в Японию дочь Иванку и ее зятя Джареда Кушнера. Но политическим туризмом дело не ограничилось, оба родственника напросились еще и на долгожданную встречу с Владимиром Путиным. Однако, общение президентов России и США началось раньше, чем предполагал протокол — по сути даже до официального открытия форума. Путин и Трамп, встретившись в кулуарах, пришли на церемонию фотографирования, которая и открывает G20, о чем-то оживленно переговариваясь.

А уже после первого пленарного заседания Большой двадцатки лидеры отправились на большую двустороннюю встречу. Впрочем, когда за организацию берется американская сторона, это выглядит одинаково и не очень симпатично. Сначала долго согласовывают количество журналистов, потом томят их в предбаннике, потом устраивают давку в узких дверях, пропуская вперед, естественно, своих. А когда пресса попадает в зал, президенты, вопреки обычной практике, уже сидят на креслах.

Так было на саммите G20 в Гамбурге, так случилось и в Осаке. Правда, в этот раз лидеры не стали откладывать личную беседу в долгий ящик, а отправились поговорить уже после первого заседания Двадцатки.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в рамках 14-го саммита лидеров стран Группы двадцати в Осаке.Фото: REUTERS

- Я приветствую всех, я приветствую как членов российской делегации, так и моей делегации, - первым начал Трамп. - У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы как торговля, коммерция, вопросы разоружения, протекционизма, различные другие вопросы, и все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между нами. Я думаю, что результаты этой встречи будут отличными.

- Не могу не согласиться с господином президентом, нам есть о чем поговорить, все темы обозначены, - поддержал Путин. - Мы давно не виделись, со времен встречи в Хельсинки. Правда, наши сотрудники работали и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки, так что спасибо обеим сторонам.

Владимир Путин во время церемонии официальной встречи глав делегаций государств-участников Группы двадцати в Осаке. Фото Михаил Метцель/ТАСС

На этом оба президента замолчали, давая понять, что открытая часть закончена, и остальные запланированные полтора часа они намерены пообщаться без прессы. Но тут же поднялся страшный гвалт, американские коллеги начали наперебой выкрикивать свои вопросы Путину и Трампу, хотя это не было предусмотрено протоколом.

- Как на вручении «Оскара», - прокомментировал происходящее Трамп. - Слишком глупо.

Переводчица российского президента даже перевела Путину один из самых частых вопросов:

- Вы сказали ему что-нибудь про вмешательство в выборы?

На что и Путин, и Трамп только покачали головами, а президент США даже пошутил, что попросил бы этого не делать.

"Не вмешивайся в выборы" - Трамп Путину.

- Это репортеры, вы думаете? - кивнул Трамп в сторону выходящих. - Это, может быть, фейкньюс, отличное название. У вас в России нет такой проблемы?

- Есть, - посмеялся Путин. - То же самое.

Через полтора часа оба вышли из зала. Официальный твиттер Белого дома сообщил, что обсуждали Иран, Украину, Венесуэлу и Сирию, Трамп заявил, что Китай нужно включить в новый договор контроля над вооружениями, а оба лидера согласились, что улучшение отношений в интересах обеих стран и всего мира. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы в следующем годы, и тот отреагировал позитивно.

С куда меньшим драматизмом в этот же день прошли у президента России встречи со старыми друзьями. Сначала он принял участие в неформальной встрече лидеров БРИКС, где пообщался с премьером Индии Нарендрой Моди и главой Китая Си Цзиньпином. А потом они же собрались отдельно еще и на троих.

Встреча лидеров России, Индии и КНР прошла в дружеской обстановке.Фото: REUTERS

Свою первую встречу с Владимиром Путиным премьер Великобритании Тереза Мэй провела три года назад, когда только вступила в должность. Вторую встречу она провела в Осаке — уже покидая свой пост. Глядя на фото с обеих двусторонок, нельзя было не убедиться, что работа во главе английского правительства обходится очень дорого, Тереза на них постарела лет на десять. Но при этом не утратила былого задора.

«Реакции родственников эмоциональные»: патологоанатом о ВИЧ-диссидентах, суевериях и пользе своей работы

- Нормализация наших двусторонних отношений невозможна, пока Россия не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия, - заявила она, тут же пообещав, что Лондон будет защищать либеральные ценности и сексуальные меньшинства, как будто кто-то на них нападал.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент России Владимир Путин во время встречи в рамках 14-го саммита лидеров стран Группы двадцати. Фото Михаил Метцель/ТАСС

Но в любом случае делать это придется уже не ей.

На вечернем приеме для лидеров Двадцатки Дональд Трамп, приехавший без Мелании, во время церемонии фотографирования с женами поцеловал супругу президента Аргентины. А Путин пользуясь случаем поговорил с оказавшейся рядом Меркель, хотя их двусторонняя встреча назначена только на субботу. А на вечер пятницы у президента России были запланированы еще Макрон, Мун Чже Ин и Юнкер.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
28 июня 2019, 18:54
Взрыв мин и «вальс буксиров»: В Кронштадте прошел грандиозный показ боевых кораблей и морского десанта
28 июня 2019, 09:09
Владимир Путин: О своем преемнике я думаю с 2000 года
27 июня 2019, 23:24
Записки киевлянки: Украина ждет веселых выборов и плохого урожая
28 июня 2019, 02:39
Столицу хотят перенести из Киева
27 июня 2019, 20:09
Эксперт: У Киева нет задачи вернуть моряков - им нужен скандал
28 июня 2019, 18:54
"Зеленский просто бредит!": Депутат Рады прокомментировал освобождение украинских пленных Медведчуком
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 июня 2019, 08:39
Первый президент Украины отчитал Зеленского в прямом эфире: "Это падение ниже некуда"
22 июня 2019, 01:54
«Никто не мешает им покупать газ в США»: почему в Литве «Северный поток — 2» назвали неуважением к политике ЕС
25 июня 2019, 01:39
Грузия опомнилась за 3 дня: В Тбилиси заявили о готовности поговорить с Москвой
26 июня 2019, 03:39
Оставили позиции: ВСУ покидают Донбасс?
23 июня 2019, 13:54
"Шери, лично вам должны?" Мария Захарова тонко протроллила президента Грузии за слова о долгах российских туристов
25 июня 2019, 17:39
«Теперь не нужно искать банкомат»: Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
26 июня 2019, 03:39
Кто пытался прокатить Россию в ПАСЕ: Стали известны голосовавшие против
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.