Путин пригласил соперников по выборам к диалогу и объединению усилий в интересах страны

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил своим соперникам по выборам наладить диалог, чтобы учесть все позитивные моменты и объединять усилия для развития страны в будущем. "Главное, чтобы мы имели возможность объединять усилия в будущем для конструктивной работы на благо страны", - заявил он на встрече с другими кандидатами, участвовавшими в электоральной кампании.

Глава государства выразил надежду, что на сегодняшней встрече ее участники смогут обсудить саму кампанию и меры, которые нужно принять для того, чтобы "все позитивные моменты - а их было много в ходе избирательной кампании - были учтены в будущей практической работе исполнительной и законодательной ветвей власти". Говоря о прошедшей кампании, Путин заметил, что такие мероприятия всегда связаны с особыми эмоциями, которые иногда "перехлестывают" через край, "но так бывает практически везде".

Президент подчеркнул, что основной акцент в будущей работе исполнительной власти будет сделан на решении внутренних проблем страны. Среди них глава государства назвал обеспечение высоких темпов экономического роста, придание экономике инновационного характера, решение проблем здравоохранения, образования и науки, инфраструктуры, а на их базе - обеспечение роста благосостояния россиян. "Это конечная цель любой власти", - отметил Путин.

В частности, он подчеркнул необходимость устранения большого дисбаланса между размерами доходов у бедных и богатых граждан, а также сокращения числа людей, живущих за чертой бедности. "Особенно это касается тех, кто имеет работу, - добавил президент. - Не должно быть ситуаций в России, когда человек работает, но при этом получает абсолютно недостойный уровень заработной платы".