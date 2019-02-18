Путин пригласил Эрдогана в Сибирь - "познавать Россию"

Президент России Владимир Путин предложил главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану приехать в Сибирь.

Ранее Путин и Эрдоган приняли участие в трехстороннем саммите по Сирии в Сочи, на который приехал и президент Ирана Хасан Роухани. Также состоялись и двусторонние переговоры между лидерами Турции и России.

В рамках диалога Владимир Путин посоветовал коллеге приехать в Сибирь, где температура воздуха опускается до -40 градусов, а также можно получше узнать Россию. Эрдоган со смехом согласился, выразив надежду на то, что российский президент не бросит его в беде.

"Если соберешься - позвони!" - шутливо резюмировал Путин.

Напомним, в апреле 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует приехать в Москву и дать старт российско-турецкому Году культуры и туризма.