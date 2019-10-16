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Путин пригласил Эрдогана посетить Россию
16 октября 2019, 04:39 • 16 • Политика
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Россию с рабочим визитом, и это приглашение было принято. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин пригласил [Реджепа] Тайипа Эрдогана посетить в ближайшие дни Россию с рабочим визитом. Приглашение принято", - отмечается в сообщении.
Кроме того, отмечается в сообщении, лидеры двух стран высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и выразили намерение способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве. Также президенты подтвердили свою приверженность в конечном итоге обеспечению территориальной целостности арабской республики, сообщили в Кремле.
9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Великобритания, Германия, Франция запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН.
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