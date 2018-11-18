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Путин приехал в "пещерный монастырь"

18 ноября 2018, 01:54  •  52 • В России

Владимир Путин из Санкт-Петербурга, где он в пятницу проводил совещание по обеспечению лекарствами, отправился дальше по северо-западному региону России и в субботу прилетел в Псков. Правда, эта поездка была неофициальной - президент вместе с митрополитом Псковский и Порховский Тихоном посетил город Печоры и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

- Действительно, президент в Псковской области посетил Печоры и монастырь, - подтвердил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пообещав, что кадры о поездке появятся в эфире в воскресенье.

Путин не в первый раз приезжает в Псково-Печерский монастырь, расположенный в 50 километрах от Пскова, одну из самых древнейших мужских обителей в стране. Впервые в статусе президента он побывал там еще в 2000 году. Одна из главных достопримечательностей и святынь монастыря "богом зданные" карстовые пещеры, представляющие настоящий подземный комплекс с пещерной церковью Воскресения Христова и одновременно монастырское кладбище. Владимир Путин посетил в нынешнюю поездку и этот храм.

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