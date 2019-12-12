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Путин приехал проститься с Юрием Лужковым

12 декабря 2019, 14:24  •  78 • В России

Владимир Путин приехал в Храм Христа Спасителя на прощание с Юрием Лужковым через несколько часов после начала церемонии. Приезжал мэр Москвы Сергей Собянин, служил службу Патриарх Кирилл, выступали от микрофона те, кто служил с бывшим мэром. И все это время в храм, построенным тоже Лужковым, шли жители Москвы. Пока Лужков был во главе столицы, его за многое критиковали, но теперь вдруг оказалось, что любили все же больше. Почетный караул раз за разом уносил от гроба цветы, который возлагали пришедшие проститься.

Путин пришел тоже как обычный посетитель, положил букет алых роз, трижды перекрестился, обнялся с Еленой Батуриной и родными Юрия Лужкова. Ничего говорить не стал, сел рядом с вдовой и о чем-то минут десять беседовал с ней. В основном говорила Батурина, Путин кивал, качал головой.

Владимир Путин и вдова Юрия Лужкова Елена Батурина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вряд ли они говорили о политике или месте, которое займет Лужков в истории, но приехав в храм, Путин подчеркнул, что современная власть с уважением относится даже к тем, кого вряд ли когда-то можно было назвать соратниками. Путин три года назад фактически вернул из опалы уволенного по зловещей статье Лужкова, наградив последним орденом «За заслуги перед Отечеством» и сделав его полным кавалером этого ордена. Это был день торжества Лужкова и день его окончательного выхода на пенсию со спокойной душой.

Юрий Лужков скончался 10 декабря на 84 году жизни.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И то, что Путин приехал проститься с Лужковым, был символический, но очень правильный жест.

Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с Юрием Лужковым.(c) Ruptly

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