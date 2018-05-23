Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крупный бизнес против Госдумы. Кто кого? (РАКЕТА.News)
Дякула меняет цвет
Порошенко пообещал применять комплексы Javelin в случае наступления ополченцев в...
«Процесс долгий, дорогостоящий и довольно тяжёлый»: чем может обернуться для Укр...
Главная / В России

Путин приехал на турнир памяти своего тренера

23 мая 2018, 20:24  •  74 • В России

В графике Владимира Путина на этой неделе в понедельник значился премьер Индии Нарендра Моди, во вторник — президент Болгарии Румен Радев, в четверг — президент Франции Эммануэль Макрон, в пятницу — премьер Японии Синдзо Абэ. И в среду между всеми этими уважаемыми людьми — Анатолий Рахлин.

Президент России прилетел в Санкт-Петербург за день до начала официальной программы визита Макрона, чтобы прийти на юношеский турнир по дзюдо памяти своего тренера, которому в этот день исполнилось бы 80 лет.

Во дворце спорта «Юбилейный» весь день царила оживленная, но какая-то очень семейная атмосфера. На татами под умиротворенные призывы диктора выходили дзюдоисты двенадцати стран. Под трибунами разминались дети с надписью на спине «Rakhlin school. Turbostroitel» - «Турбостроитель» называлась школа дзюдо, где занимался Путин. В буклете к турниру был даже помещен его снимок с автографом «Моему родному с/к Турбостроитель. В. Путин». На трибуне грустила девушка со свежезагипсованной ногой, бережно уложенной на спинку передних сидений, а в коляске внизу, укрытый кимоно, мирно спал младенец.

В общем, до приезда Владимира Путина турнир шел совершенно по-домашнему. Но едва президент занял место за столом почетных гостей рядом с главой школы, сыном Анатолия Рахлина Михаилом, как стиль сменился радикально.

На татами вышли барабанщики, засверкали прожектора, загремела музыка — своей эпичностью происходящее вполне могло поспорить с открытием сочинской Олимпиады.

Внучка Анатолия Рахлина Диана спела песню про нелегкую судьбу тренера, которого «жена не видит и дети не помнят».

- У тренера век тяжелый, у тренера жизнь короче, - пела она под документальные кадры с участием Путина и Рахлина на экране, но на этом торжественная часть и завершилась, начались финальные схватки дзюдоистов.

Награждать победителей президент вышел лично, вручив медали и подарки.

- Это был замечательный человек и прекрасный тренер, - подошел к микрофону Путин. - Благодаря усилиям таких людей, как он и его соратники, массовый спорт в нашей стране успешно развивается. Он всегда учил нас двигаться к цели, идти только вперед, преодолевать трудности, дружить и уважать соперников. Я уверен, что многие из тех, кто сегодня участвует в детском турнире, заявят о себе в ближайшие годы на крупных международных соревнованиях и будут победителями важных стартов.

После чего отправился в Константиновский дворец, где его ждали рабочие встречи.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

74
Источник
Похожие новости
23 мая 2018, 04:09
Внук легендарного министра иностранных дел СССР Алексей Громыко: Дело Скрипаля развалится, а «Северный поток-2» защитят от Трампа
23 мая 2018, 17:09
Порошенко выводит Украину из СНГ «наполовину» и «напоказ»
23 мая 2018, 18:39
Одним залпом: какие задачи отрабатывались при запуске четырёх ракет «Булава» с крейсера «Юрий Долгорукий»

23 мая 2018, 20:24
Путин приехал на турнир памяти своего тренера
23 мая 2018, 18:39
«Он востребован у россиян»: Минкультуры и Ростуризм выступили против запрета Booking.com
23 мая 2018, 21:54
Не распознали симптомы: девушка в Брянской области умерла из-за не выявленного вовремя диабета
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
21 мая 2018, 03:24
Как Россия защитит Крымский мост
19 мая 2018, 07:39
Украли или "нарушили"? Космические и оборонные показатели от Счётной палаты
20 мая 2018, 09:39
Непозволительная роскошь прекраснодушия
18 мая 2018, 05:39
Проблема мигрантов. Солдаты для России
19 мая 2018, 12:24
Что на самом деле Владимир Путин пообещал Ангеле Меркель по транзиту газа через Украину
16 мая 2018, 22:24
Крупнейший металлургический комбинат Украины остановил работу
18 мая 2018, 02:24
«Украинцы специально завели НАТОвцев на минное поле»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.