Путин приехал на турнир памяти своего тренера

В графике Владимира Путина на этой неделе в понедельник значился премьер Индии Нарендра Моди, во вторник — президент Болгарии Румен Радев, в четверг — президент Франции Эммануэль Макрон, в пятницу — премьер Японии Синдзо Абэ. И в среду между всеми этими уважаемыми людьми — Анатолий Рахлин.

Президент России прилетел в Санкт-Петербург за день до начала официальной программы визита Макрона, чтобы прийти на юношеский турнир по дзюдо памяти своего тренера, которому в этот день исполнилось бы 80 лет.

Во дворце спорта «Юбилейный» весь день царила оживленная, но какая-то очень семейная атмосфера. На татами под умиротворенные призывы диктора выходили дзюдоисты двенадцати стран. Под трибунами разминались дети с надписью на спине «Rakhlin school. Turbostroitel» - «Турбостроитель» называлась школа дзюдо, где занимался Путин. В буклете к турниру был даже помещен его снимок с автографом «Моему родному с/к Турбостроитель. В. Путин». На трибуне грустила девушка со свежезагипсованной ногой, бережно уложенной на спинку передних сидений, а в коляске внизу, укрытый кимоно, мирно спал младенец.

В общем, до приезда Владимира Путина турнир шел совершенно по-домашнему. Но едва президент занял место за столом почетных гостей рядом с главой школы, сыном Анатолия Рахлина Михаилом, как стиль сменился радикально.

На татами вышли барабанщики, засверкали прожектора, загремела музыка — своей эпичностью происходящее вполне могло поспорить с открытием сочинской Олимпиады.

Внучка Анатолия Рахлина Диана спела песню про нелегкую судьбу тренера, которого «жена не видит и дети не помнят».

- У тренера век тяжелый, у тренера жизнь короче, - пела она под документальные кадры с участием Путина и Рахлина на экране, но на этом торжественная часть и завершилась, начались финальные схватки дзюдоистов.

Награждать победителей президент вышел лично, вручив медали и подарки.

- Это был замечательный человек и прекрасный тренер, - подошел к микрофону Путин. - Благодаря усилиям таких людей, как он и его соратники, массовый спорт в нашей стране успешно развивается. Он всегда учил нас двигаться к цели, идти только вперед, преодолевать трудности, дружить и уважать соперников. Я уверен, что многие из тех, кто сегодня участвует в детском турнире, заявят о себе в ближайшие годы на крупных международных соревнованиях и будут победителями важных стартов.

После чего отправился в Константиновский дворец, где его ждали рабочие встречи.