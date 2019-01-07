Путин приехал на Рождество к любимой иконе Петра I

Владимир Путин, традиционно встречающий Рождество в храмах за пределами Москвы, в этом году второй год подряд приехал в Санкт-Петербург - в этот раз в Спасо-Преображенский собор. Можно сказать, что это родной храм для президента страны: когда-то его самого крестили в этом соборе. Путин уже приезжал на Рождество в эту церковь семь лет назад еще в статусе премьер-министра России.

- Для меня это особенный собор, меня здесь крестили, месяца через полтора после рождения, - рассказал тогда журналистам он сам. - Мама рассказывала, что они с соседкой принесли меня крестить, отец был членом КПСС, таким последовательным и строгим человеком. Они это сделали втайне от него, во всяком случае, считалось, что втайне.

Путин приехал на Рождество в храм, где крестили его самого. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Детство Путина, жившего неподалеку от собора, прошло рядом с храмом. Он сам рассказал журналистам, что "они с друзьями часто крутились" у собора - их привлекала монументальность и красота сооружения".

Сам собор связан с историей Преображенского полка и был основан императрицей Елизаветой. Когда-то в нем, как в главном храме всей гвардии, хранились многочисленные полковые знамена и другие трофеи, отвоеванные у турок, и преображенские мундиры Александра I, Николая I и Александра II, сабля, которая была на Александре II в день смертельного покушения и которая сохранила следы крови императора.

Одной из главных святынь храма является любимая икона Петра I "Спас Нерукотворный". Этот образ был написан для царя Алексея Михайловича и был с Петром при закладке Петербурга, при Полтавской битве, при его кончине и отпевании.

Кроме президента на праздничном богослужении в Спасо-Преображенском соборе присутствовали полпред в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. А вот сам Путин, стоявший среди прихожан, пришел в храм с травмой - было видно на большом пальце левой руки президента свежий пластырь. Правда, пресс-секретарь президента успокоил журналистов, что это всего лишь бытовая травма: "порезался, как любой может".

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