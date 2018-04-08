Путин приехал на Пасхальную службу в Храм Христа Спасителя

Владимир Путин и в этом году не стал отходить от сложившейся традиции, приехав на праздничное богослужение в Храм Христа Спасителя. Точно так же, как каждое Рождество президент посещает небольшие провинциальные церкви, на Пасху он приходит на службу в главном храме страны.

Как и год назад, в этот раз вместе с Путиным на пасхальном богослужении присутствовали премьер Дмитрий Медведев с женой Светланой и мэр Москвы Сергей Собянин. Так же традиционно президент и патриарх Кирилл, который лично служит праздничную службу, обмениваются подарками к Пасхе.