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Путин приехал на Пасхальную службу в Храм Христа Спасителя

08 апреля 2018, 01:54  •  55 • В России

Владимир Путин и в этом году не стал отходить от сложившейся традиции, приехав на праздничное богослужение в Храм Христа Спасителя. Точно так же, как каждое Рождество президент посещает небольшие провинциальные церкви, на Пасху он приходит на службу в главном храме страны.

Как и год назад, в этот раз вместе с Путиным на пасхальном богослужении присутствовали премьер Дмитрий Медведев с женой Светланой и мэр Москвы Сергей Собянин. Так же традиционно президент и патриарх Кирилл, который лично служит праздничную службу, обмениваются подарками к Пасхе.

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