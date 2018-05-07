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Путин приехал на новом лимузине

07 мая 2018, 14:24  •  100 • В России

Вместо традиционного бронированного «Мерседеса-Пульман-600» глава государства на этой инаугурации использовал новый отечественный лимузин из проекта «Кортеж». Новинка - большой, черный седан с массивной серебряной рамой на капоте и штандартом президента на крыле произвела впечатление на гостей, присутствующих на торжественной церемонии.

Владимир Путин выезжает на инаугурацию.

По сути, это первый российский представительский автомобиль, на который должен пересесть с иностранных машин не только президент, но и все высшие должностные лица страны.

Все лидеры ведущих держав мира передвигаются на лимузинах, произведенных в своих странах. Это дополнительно подчеркивает промышленную развитость державы. Президент США ездит на Кадиллаке, президент Франции - на Ситроене, канцлер Германии - на Мерседесе, премьер Великобритании - на Ягуаре, премьер Японии - на Тойоте...

Теперь президент России будет передвигаться на российском автомобиле.Фото: REUTERS

Президент России теперь будет так же ездить на отечественном авто.

Разработка проекта «Кортеж» была начата в 2012 году по поручению президента. То есть, в год, когда Путин заступил на 3-й срок. Проект предполагает создание целой серии автомобилей для высших лиц государства в различных исполнениях — лимузины, минивэны, седаны. кроме того, предполагалось, что такие машины со временем поступят и в свободную продажу. Около года назад, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, Владимир Путин совершил тестовую поездку на новом лимузине. К нынешнему моменту «Кортеж» прошел все необходимые испытания на надежность и безопасность, а несколько автомобилей уже переданы в эксплуатацию.

«Комсомолка» успела подсмотреть госномер лимузина, на котором президент ехал на инаугурацию: В776УС777.

Длина лимузина - 6 метров 62 сантиметра.

Ширина - 2 метра.

Три медали от Путина, одна - от Медведева

Длина нового российского лимузина - 6 метров 62 сантиметра.Фото: Телеканал «Россия»

Двигатель - 4,4 - литровый, турбированный. Развивает 598 лошадиных сил. Разрабатывался в России, совместно с инженерами Порше.

На президентский лимузин может так же устанавливаться двигатель в 800 лошадиных сил.

КАК ЭТО БЫЛО

Инаугурация президента России 7 мая 2018. Прямая онлайн-трансляция

Владимир Путин в четвертый раз произнес присягу при вступлении в должность президента (подробности)

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РЕЧИ ПУТИНА

"Мы обязательно добьемся успеха. Сделаю для этого все, что в моих силах!". Полный текст инаугурационной речи Владимира Путина

"КП" публикует полный текст выступления Владимира Путина на церемонии инаугурации 7 мая 2018 (подробности)

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