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Путин приедет на свадьбу главы МИД Австрии

15 августа 2018, 22:54  •  74 • В России

Владимир Путин в субботу по пути в Берлин заедет на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль - сообщили в среду утром австрийские СМИ. Вечером это подтвердили и российские источники.

- Да, заедет по дороге в Берлин, - сказал Дмитрий Песков.

То есть Путин, направляясь в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, завернет ненадолго в Австрию - исключительно поздравить молодых.

- Мы заедем и поздравим, - сказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков. - Во время визита Путина в Вену министр иностранных дел пригласила президента, в связи с поездкой в Берлин такая возможность появилась.

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