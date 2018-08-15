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Путин приедет на свадьбу главы МИД Австрии
15 августа 2018, 22:54 • 74 • В России
Владимир Путин в субботу по пути в Берлин заедет на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль - сообщили в среду утром австрийские СМИ. Вечером это подтвердили и российские источники.
- Да, заедет по дороге в Берлин, - сказал Дмитрий Песков.
То есть Путин, направляясь в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, завернет ненадолго в Австрию - исключительно поздравить молодых.
- Мы заедем и поздравим, - сказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков. - Во время визита Путина в Вену министр иностранных дел пригласила президента, в связи с поездкой в Берлин такая возможность появилась.
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