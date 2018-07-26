Путин прибыл в Йоханнесбург на юбилейный саммит БРИКС

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ЙОХАННЕСБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в ЮАР. Российский "борт номер один" совершил посадку в расположенном неподалеку от Йоханнесбурга главном аэропорту республики, названном в честь бывшего президента Африканского национального конгресса Оливера Тамбо.

Из аэропорта президент выехал на автомобиле Mercedes, а не на новом отечественном лимузине Aurus. Как ранее пояснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, машин серии "Кортеж" пока еще не произвели в достаточном количестве, чтобы перевозить для использования и по России, и по миру. Во время последнего зарубежного визита - в Финляндию 16 июля - Путин передвигался на Aurus, до этого, во время визита в Австрию, - на Mercedes.

Глава государства в четверг и пятницу примет в Йоханнесбурге участие в мероприятиях десятого саммита БРИКС, которые состоятся в международном конференц-центре "Сэндтон". Как ожидается, в четверг пройдут заседания лидеров БРИКС в узком и расширенном составах, а также подписание совместных документов.

На этот же день планируются переговоры Путина с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, а также двусторонние встречи президента РФ с лидерами Аргентины, Анголы, Турции, Замбии, Китая, Индии.

Саммит БРИКС завершится 27 июля двумя сессиями, в том числе в формате "аутрич", то есть с участием лидеров приглашенных стран, не входящих в объединение.