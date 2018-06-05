Путин прибыл в Вену с рабочим визитом

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ВЕНА, 5 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник прибыл с рабочим визитом в Вену, приуроченным к 50-летию начала экспорта отечественного газа в Австрию. Это первый зарубежный визит Путина после его вступления 7 мая в должность на нынешний президентский срок.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе визита российского лидера планируется "обсудить состояние и перспективы российско-австрийских отношений в различных сферах, а также обменяться мнениями по ключевым темам международной повестки дня".

Из аэропорта Швехат российский лидер приехал ко дворцу Хофбург, где проходит официальная церемония его встречи австрийским президентом Александером Ван дер Белленом. Во внутреннем дворе резиденции военный оркестр отдельного гвардейского полка при президенте Австрии исполнил национальный гимн РФ. После совместного фотографирования Путин и Ван дер Беллен удалятся на переговоры в узком составе. Затем общение глав государств продолжится в расширенном составе - в формате рабочего завтрака, после чего президенты дадут пресс-конференцию.

Следующим пунктом в графике визита в Вену у Путина значатся переговоры с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, которые также пройдут во дворце Хофбург в узком и расширенном составах. Как ожидается, лидеры сделают заявления для СМИ и примут участие в церемонии подписания двусторонних документов.

Дворец Хофбург - один из наиболее значительных памятников архитектуры Вены. В бывшей резиденции императорской семьи Габсбургов в настоящее время размещаются канцелярия президента, правительственные учреждения и музеи.

Позднее 5 мая Путин и Курц отправятся в здание Палаты экономики Австрии, где пообщаются с участниками бизнес-форума, организованного по линии российско-австрийского делового совета. Кроме того, в ходе визита Путин по традиции возложит венок к монументу в честь советских воинов, погибших при освобождении Вены, на площади Шварценбергплац. Вечером президент РФ посетит венский Музей истории искусств, где вместе с австрийскими лидерами откроет выставку "Полотна старых мастеров из Эрмитажа".

Это первый зарубежный визит Путина после его вступления 7 мая в должность на нынешний президентский срок. Как сообщила пресс-служба Кремля, в Вене планируется "обсудить состояние и перспективы российско-австрийских отношений в различных сферах, а также обменяться мнениями по ключевым темам международной повестки дня". Визит приурочен к 50-летию начала поставок отечественного газа в Австрию.

Ранее Путин приезжал в Австрию в качестве президента четыре раза - с рабочим визитом в 2001 году, в 2004 году - для участия в церемонии похорон президента Томаса Клестиля, и с официальными визитами в 2007 году и 2014 году. С нынешним федеральным канцлером страны президент РФ проводил переговоры в ходе визита Себастьяна Курца в Москву 28 февраля текущего года. Встреча же с нынешним федеральным президентом Австрии, занимающим этот пост с января 2017 года, для Путина станет первой, однако российский лидер встречался с Александером Ван дер Белленом еще в ходе своего визита в Вену в 2001 году, когда тот был председателем партии "Зеленых".

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