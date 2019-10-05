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Путин прибыл в Тамань

05 октября 2019, 00:54  •  52 • Политика
Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 октября, прилетел в Тамань, где осмотрит портово-индустриальный промышленный парк ОТЭКО Мишеля Литвака и посетит грузовые терминалы морского порта​​​, передает ТАСС.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что ОТЭКО — крупный порт, возведенный исключительно за счет частных инвестиционных вложений. По словам официального представителя Кремля, этот объект является удачным примером иностранных инвестиций в РФ, обеспечившим создание в Краснодарском крае новые рабочие места, пишет «Федеральное агентство новостей».
Таманский терминал навалочных грузов (ТТНГ) является первым и самым большим на побережье Азово-Черноморского бассейна РФ специализированным терминалом по перевалке сыпучих материалов. Реализация проекта откроет новые логистические пути для перевозки угля, железорудного сырья, серы и минеральных удобрений в направлении стран Ближнего Востока, Южной Европы, Африки, Азии и Америки.
В этот же день Путин вернется в Сочи, где проведет расширенное заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей», сообщает НСН.
3 октября Путин провел в Сочи встречи с азербайджанским и филиппинским коллегами Ильхамом Алиевым и Родриго Дутерте, а также королем Иордании Абдаллой II и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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