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Путин прибыл в Стамбул
07 января 2020, 23:54 • 21 • Политика
СТАМБУЛ, 7 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул. Как пояснили в пресс-службе главы государства, здесь публичных мероприятий на вечер 7 января у президента не запланировано, рабочая программа намечена на следующий день, 8 января.
В частности, российский лидер в среду примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
В Стамбул Путин прибыл из Дамаска, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике, проехал по улицам сирийской столицы.
Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, во время визита Путина в Стамбул запланированы переговоры с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ожидается обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и актуальной международной проблематики, включая ситуацию в Сирии и Ливии, добавили в пресс-службе российского лидера.
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