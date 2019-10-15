Путин прибыл в ОАЭ

Во вторник в Абу-Даби 38 градусов тепла, местное время на час опережает московское. В понедельник глава российского государства нанес государственный визит в Эр-Рияд. Это наивысший статус посещения политиком другого государства по дипломатическому протоколу, такие визиты традиционно сопровождаются большим числом торжественных церемоний.

Как сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, среди тем предстоящих в Абу-Даби переговоров на высшем уровне - вопросы экономического сотрудничества, а также ситуация в регионе, в том числе события в Сирии. "В ходе переговоров с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном планируется обсудить вопросы дальнейшего наращивания двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, - сообщили в пресс-службе Кремля. - Запланирован также обстоятельный обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике".

"Естественно, [на переговорах] состоится обмен мнениями по вопросам борьбы с терроризмом, урегулирования в Сирии, Ливии, Йемене, а также [будет обсуждаться] общая обстановка в регионе Персидского залива", - сказал Ушаков. Эти темы российский лидер обсуждал и с руководством Саудовской Аравии, которую посетил с государственным визитом в понедельник.

"Ключевое место в повестке переговоров на высшем уровне займет торгово-экономическое сотрудничество", - подчеркнул представитель Кремля, отметив, что по итогам визита планируется подписание ряда документов. Программой визита предусмотрено также совместное участие Путина и наследного принца во встрече с представителями деловых кругов России и ОАЭ.