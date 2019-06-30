Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Госдуме оценили намерение Франции передать Украине 20 патрульных катеров
Выплаты, жильё и летний отдых: как в Иркутской области оказывают помощь пострада...
5 самых близких к завершению строек России
Саакашвили и Ляшко устроили словесную перепалку в прямом эфире
Главная / Политика

Путин прибыл в Минск

30 июня 2019, 12:54  •  87 • Политика

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в воскресенье прибыл в Минск, где посетит закрытие II Европейских игр. На эту церемонию российского лидера 25 июня пригласил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Путин встречался с Лукашенко две недели назад в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что главы государств подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время.

В пятницу Лукашенко принимал в Минске президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который также побывает на церемонии закрытия Европейских игр. Лукашенко не исключил возможности трехсторонней встречи лидеров России, Белоруссии и Таджикистана.

II Европейские игры начались в столице Белоруссии 21 июня. В них принимают участие около 3,6 тыс. спортсменов. Всего в активе лидирующей в общекомандном зачете российской сборной 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (22-14-25), третье - сборная Италии (11-13-11).

На открытии Европейских игр Россию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
29 июня 2019, 22:39
Новую волну беспорядков в Грузии возглавила жена Саакашвили
29 июня 2019, 16:09
"Оставьте детей в покое!" Путин напомнил о главной опасности гомосексуализма
29 июня 2019, 19:24
От ПАСЕ и украинских моряков до Элтона Джона: О чем говорил Путин после саммита G20 в Осаке
29 июня 2019, 16:09
Япония вводит "спецмеру" для России - Синдзо Абэ
29 июня 2019, 16:09
Путин назвал хорошим примером освобождение украинских пленных в Донбассе
29 июня 2019, 16:09
Путин назвал обвинения Мэй попыткой найти внешнего врага
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 июня 2019, 01:54
США должны наказать Россию за MH-17 - больше никто не может (Обзор ИноСми)
30 июня 2019, 08:24
"Россия — оккупант". На что рассчитывают в Грузии?
30 июня 2019, 01:54
Когда протокол встречи отступает на задний план: Путин помог "заблудившейся"...
30 июня 2019, 01:39
«Газ будет востребован в любом случае»: как заявление G20 может отразиться на судьбе ...
30 июня 2019, 01:54
Грузины протестуют не на пустом месте. Мы тоже отчасти виноваты (Геворг Мирзаян)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июня 2019, 23:54
"Их место в тюрьме": После шуток из "Газпрома" на Украине готовы наказать руководство "Нафтогаза"
26 июня 2019, 00:24
"Партнер по фильму "Мимино" сгорел бы со стыда!": Кикабидзе разнесли за "мерзопакостные" слова о России
24 июня 2019, 02:54
"Не стоит отчаиваться - Юлия Владимировна поделится опытом": В графике Путина на G20 не нашлось места для встречи с Зеленским
29 июня 2019, 22:24
Освобождённый из Донбасса украинец заявил, что его забрали в СБУ
25 июня 2019, 08:09
Пытавшемуся сорвать выступление серба в ПАСЕ Гончаренко припомнили его фото возле мертвого человека в Одессе
25 июня 2019, 20:54
«Ищут новые пути сорвать сделку»: США заявили о невозможности получения Турцией систем С-400 вместе с самолётами F-35
24 июня 2019, 12:39
На Украине предложили грузинской халявой ударить по "планам России"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.