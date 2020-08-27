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Путин прибыл в Крым

27 августа 2020, 17:20  •  23 • Политика
Президент России Владимир Путин прибыл 27 августа в Крым, где поучаствует в открытии автомобильного движения по построенным участкам федеральной трассы «Таврида» и лично проедет по одному из них. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.
«Путин сегодня в Крыму. Он примет участие в открытии автомобильного движения по построенным новым участкам трассы «Таврида», — сказал Песков.
Он уточнил, что российский лидер сам проедет по пятому этапу этой дороги, запустит движение по трассе и пообщается с рабочими.
Пресс-секретарь подчеркнул, что «это мегапроект — главная транспортная артерия Крыма».
«Таврида» строится по федеральной целевой программе развития Республики Крым и Севастополя до 2020 года. Общая протяженность автодороги составит 250,7 км. Проект стоит в районе 149,3 млрд рублей. Дорога станет своего рода связующим звеном моста через Керченский пролив и Крымского полуострова с материковой Россией.
Она прокладывается в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя и Бахчисарая.
Как сообщили в Росавтодоре 12 августа, рабочее движение по всей трассе «Таврида» от Керчи до Севастополя будет открыто уже в сентябре этого года.
Полное завершение строительства трассы было запланировано на 2023 год, но в конце июля 2020 года врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев допустил завершение строительства на год ранее — в 2022 году.

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