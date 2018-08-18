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Путин прибыл в Грац

18 августа 2018, 18:54  •  143 • Политика

ТАСС, 18 августа. Президент России Владимир Путин прибыл в Грац. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава государства сделал здесь краткую остановку с частным визитом по пути в Берлин, где позднее в субботу состоятся его переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Как сообщил Песков, "в Австрии Путин приглашен на свадьбу министра иностранных дел этой страны Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера".

Ранее о прилете Путина в аэропорт Граца сообщило интернет-издание OE24.

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