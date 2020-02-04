Путин прибыл в Череповец

Президент России Владимир Путин прибыл во вторник, 4 февраля, в Череповец, где в беседе с представителями общественности обсудит подготовку кадров для экономики и социальной сферы, а также посетит местный химико-технологический колледж.

Глава государства побывает и в Центре боевых искусств, в котором более 2,5 тыс. детей занимаются 30 видами спортивных единоборств, передает телеканал «Звезда».

В последний раз Путин приезжал в Череповец в 2014 году, чтобы провести заседание президиума Госсовета и посетить металлургический комбинат, сообщается на сайте kp.ru.

Череповецкий химико-технологический колледж неоднократно признавался лучшим профессиональным колледжем в Вологодской области и был отмечен наградами на федеральном уровне. Более 100 студентов ежегодно удостаиваются наград и стипендий правительства РФ, а 19 учащихся становились призерами чемпионатов по стандартам WorldSkills на региональном, национальном и международном уровнях.

В 2013 году колледж стал базовым учебным заведением среднего профессионального образования для «ФосАгро». В учебном заведении компания осуществляет подготовку специалистов по востребованным в химической отрасли профессиям, конкурс на химические специальности — 4–7 человек на место.