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Путин прибыл в Череповец
04 февраля 2020, 17:09 • 90 • Политика
Президент России Владимир Путин прибыл во вторник, 4 февраля, в Череповец, где в беседе с представителями общественности обсудит подготовку кадров для экономики и социальной сферы, а также посетит местный химико-технологический колледж.
Глава государства побывает и в Центре боевых искусств, в котором более 2,5 тыс. детей занимаются 30 видами спортивных единоборств, передает телеканал «Звезда».
В последний раз Путин приезжал в Череповец в 2014 году, чтобы провести заседание президиума Госсовета и посетить металлургический комбинат, сообщается на сайте kp.ru.
Череповецкий химико-технологический колледж неоднократно признавался лучшим профессиональным колледжем в Вологодской области и был отмечен наградами на федеральном уровне. Более 100 студентов ежегодно удостаиваются наград и стипендий правительства РФ, а 19 учащихся становились призерами чемпионатов по стандартам WorldSkills на региональном, национальном и международном уровнях.
В 2013 году колледж стал базовым учебным заведением среднего профессионального образования для «ФосАгро». В учебном заведении компания осуществляет подготовку специалистов по востребованным в химической отрасли профессиям, конкурс на химические специальности — 4–7 человек на место.
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