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Путин прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ

28 ноября 2019, 08:54  •  116 • Политика

БИШКЕК, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек, где примет участие в сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ.

В аэропорту главу российского государства встречал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

На саммите будет обсуждаться международная и региональная безопасность в зоне ответственности организации. Как сообщили в Кремле, на саммите "планируется рассмотреть ключевые темы союзнического взаимодействия в рамках Организации, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и международным проблемам". Кроме того, как ожидается, с учетом председательства России в организации в 2019-2020 годах, Путин объявит приоритеты России в ОДКБ в следующем межсессионном периоде.

В российскую делегацию на саммите входят министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы Минобороны Александр Фомин, замглавы МИД Александр Панкин, заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев и постпред России при ОДКБ Андрей Шведов.

Сессия СКБ пройдет в государственной резиденции "Ала-Арча" под председательством президента Киргизии. Помимо российского и киргизского лидеров, в заседании примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Как сообщил ранее пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, ряд вопросов, в частности проблемы международной и региональной безопасности и ситуацию в зоне ответственности ОДКБ, члены Совета коллективной безопасности обсудят в узком составе. Пленарное заседание СКБ состоится с участием министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности государств - членов организации.

Повестка саммита

В повестке дня значится обсуждение вопросов укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействия с ООН по реализации Глобальной контртеррористической стратегии и координация внешнеполитической деятельности стран ОДКБ. Как ожидается, будет подписан План коллективных действий государств ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы, предусматривающий тесное взаимодействие в совершенствовании всей системы противодействия террористическим вызовам и угрозам.

На заседании будут подняты и вопросы развития военного потенциала организации, в том числе в сфере информационной безопасности, а также будет обсуждаться план мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Всего в повестку дня предстоящей в Бишкеке очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ включен 21 вопрос. Как заявил заведующий отделом внешней политики аппарата главы киргизского государства Данияр Сыдыков, главным политическим документом встречи станет заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ, касающееся усиления международного взаимодействия и сотрудничества в целях укрепления глобальной и региональной безопасности.

По его словам, участники саммита обменяются мнениями о "международной и региональной безопасности", примут бюджет организации на следующий год и подпишут ряд документов, которые направлены на регулирование "финансовой и организационной деятельности уставных органов" ОДКБ.

В преддверие саммита, 27 ноября, состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Участники мероприятия обсудили около 20 вопросов, большинство их которых будут вынесены на сессию Совета коллективной безопасности.

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