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Путин прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии

19 января 2020, 15:24  •  57 • Политика

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Берлин, где в воскресенье должна пройти международная конференция по Ливии.

Рабочий график российского лидера предполагает двустороннюю встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Эти переговоры состоятся до начала Берлинской конференции. Российскую сторону будут представлять и.о. министра иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, а также замминистра обороны Александр Фомин.

Затем Путин присоединится к главам делегаций стран - участниц Берлинской конференции по Ливии. После церемонии встречи и традиционного фотографирования начнется сама конференция, где президент России планирует выступить. Мероприятие пройдет за закрытыми дверями, участие в нем прессы не предусмотрено. Ранее в Кремле сообщили, что ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговом документе конференции.

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