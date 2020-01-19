|
Путин прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии
19 января 2020, 15:24 • 57 • Политика
БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Берлин, где в воскресенье должна пройти международная конференция по Ливии.
Рабочий график российского лидера предполагает двустороннюю встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Эти переговоры состоятся до начала Берлинской конференции. Российскую сторону будут представлять и.о. министра иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, а также замминистра обороны Александр Фомин.
Затем Путин присоединится к главам делегаций стран - участниц Берлинской конференции по Ливии. После церемонии встречи и традиционного фотографирования начнется сама конференция, где президент России планирует выступить. Мероприятие пройдет за закрытыми дверями, участие в нем прессы не предусмотрено. Ранее в Кремле сообщили, что ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговом документе конференции.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
57
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 января 2020, 13:24
|
15 января 2020, 02:54
|
12 января 2020, 16:24
|
17 января 2020, 01:54
|
17 января 2020, 13:24
|
16 января 2020, 01:39
|
17 января 2020, 00:24