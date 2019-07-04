Путин прибыл на встречу с итальянским премьером

Президент России Владимир Путин прибыл на встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Переговоры пройдут в римском дворце Киджи.

По итогам встречи Путин и Конте дадут совместную пресс-конференцию, передает ТАСС.

В ходе визита в Италию Путин также планирует провести переговоры с главой государства Серджо Маттареллой.

Ранее 4 июля Путин посетил Ватикан и встретился с папой римским Франциском. Беседа в Папской библиотеке Апостольского дворца длилась 45 минут. После беседы они обменялись подарками.

Глава России подарил папе римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского о Микеланджело. В ответ понтифик подарил Путину Послание ко Всемирному дню мира 2019 года, медаль в честь шестого года понтификата, посвященную столетней годовщине окончания Первой мировой войны, и офорт с видом на площадь Святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года.