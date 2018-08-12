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Путин прибыл на Каспийский саммит в Актау

12 августа 2018, 13:24  •  32 • Политика

АКТАУ, 12 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева прибыл в казахстанский город Актау. Российский лидер вместе с коллегами из Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана примет участие в работе V Каспийского саммита.

На повестку дня встречи вынесено три основных вопроса: правовой статус Каспийского моря; вопросы сотрудничества на Каспии (экономика и транспорт, экология и защита биоресурсов, безопасность); региональная и глобальная международные тематики. По итогам мероприятия планируется подписание основного итогового документа - Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, проект которой был окончательно согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.

По итогам саммита также предполагается подписание ряда межправительственных документов. Три соглашения касаются сотрудничества в области транспорта, торгово-экономического сотрудничества, и в сфере избежания инцидентов на Каспийском море. По завершении встречи будет распространено коммюнике V Каспийского саммита.

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