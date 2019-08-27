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Путин прибыл на авиасалон МАКС-2019
27 августа 2019, 17:09 • 79 • Политика
Президент России Владимир Путин прибыл на международный авиационно-космический салон МАКС-2019. Официальное открытие авиасалона состоится во вторник, 27 августа, в подмосковном Жуковском.
Мероприятие также посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отмечает «РИА Новости». После осмотра экспозиции авиафорума главы обсудят вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества, а также актуальные аспекты международной и региональной повестки дня, отметила пресс-служба Кремля.
На МАКС-2019 Эрдоган ознакомится с новейшим российским истребителем пятого поколения Су-57, ранее во вторник рассказал вице-премьер Юрий Борисов.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Он может развивать скорость до 2600 км/ч. Ранее в августе в Сети появилось видео, на котором Су-57 выполняет эффектные трюки.
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