Путин пресёк военную реформу Силуанова: "Не планируем ни сокращения, ни увеличения каких-то сроков"

Президент России Владимир Путин пресёк на корню инициативу главы Минфина Антона Силуанова о сокращении 10% военнослужащих и увеличении сроков выхода на военную пенсию. Соответствующее заявление главы государства прозвучало на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Речь идёт о подготовленном Минфином проекте военной реформы. Документ предполагает сокращение примерно 100 тысяч военных должностей, чья деятельность не связана с выполнением боевых задач: медиков, преподавателей, кадровиков, финансистов, юристов и тыловиков. Также предложенная Минфином реформа увеличивает на 5 лет срок выслуги, необходимый для начисления пенсии.

Никакие решения пока у нас не планируются, мы не планируем ни сокращения, ни увеличения каких-то сроков, - подчеркнул президент России.

Он добавил, что скандальный документ относится к дискуссии ведомств между собой. Инициатива Минфина - это лишь одно из предложений. Путин отметил, что документ ещё даже не успел попасть к нему на стол.