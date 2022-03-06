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Путин пресёк незаконное обогащение чиновников одной подписью

06 марта 2022, 20:15  •  52 • Политика
Владимир Путин пресёк незаконное обогащение чиновников одной подписью. Президент одобрил закон, разрешающий конфискацию средств "слуг народа" со счётов в банках в случаях, если фактический доход выше официального за минувшие три года и при этом юридически не обоснован.
Российский лидер Владимир Путин одобрил закон, разрешающий конфискацию средств чиновников со счётов в банках в случаях, если фактический доход выше официального за минувшие три года и при этом законно не обоснован.
Данный документ с подписью президента появился на сайте правовой информации. Теперь списанные деньги "слуг народа" могут быть направлены в госбюджет.
До этого правила предписывали конфисковывать в таких ситуациях только дома и квартиры, авто, доли участия в компаниях и ценные бумаги. Теперь данный механизм может быть использован и в отношении непосредственно финансов чиновников.
Проверять законность получения имеющихся на счетах у госслужащих денег поручено генеральному прокурору России и его подчинённым.
При обнаружении несоответствий в доходах чиновников они получат возможность подать иск в суд, чтобы конфисковать незаконно нажитые средства в размере от 10 тысяч рублей в пользу государства.

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