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Путин преподал США урок истории: "Бусы" не спасут

05 июня 2021, 09:05  •  207 • Политика
Президент России Владимир Путин преподал Соединённым Штатам Америки урок истории. По словам главы нашей страны, "бусы" американцев не спасут.
Во время встречи с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС в рамках ПМЭФ, Владимир Путин высказался насчёт сегодняшней ситуации, связанной с США. По словам президента, Штаты столкнулись с типичной проблемой империй - они создают себе проблемы, с которыми уже не могут справиться, как было с СССР.
Путин указал, что угрозы, звучащие в адрес России из США, исходят в рамках внутриполитических процессов в Штатах, а люди, которые машут кулаком в адрес нашей страны, "исходят, видимо, из того, что мощь, экономическая, США, военная мощь, политическая, такова, что это не страшно, что это мы переживём, они думают".
Президент добавил, что главная проблема империй в том, что "им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки".
"Этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями", - перечислил Путин, отметив, что в итоге наступает момент, когда проблем становится всё больше и справиться с ними уже не получается.
"И Соединённые Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твёрдым шагом идут прямо по пути Советского Союза", - подытожил лидер России.

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